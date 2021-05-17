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Рубрика: Экономика

Птичка без клетки

Роскомнадзор не будет блокировать соцсеть
Текст: Михаил Загайнов, Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
Роскомнадзор не будет блокировать работу Twitter. После многочисленных предупреждений и замедления трафика сервис уже удалил более 91% запрещенной информации.

"На текущий момент из 5,9 тысячи выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения", - заявили в Роскомнадзоре.

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Администрация Twitter также направила в ведомство письмо, в котором подтвердила готовность удалить социально опасный контент.

В итоге Роскомнадзор решил снять ограничения доступа к Twitter в фиксированных сетях, введенные в марте. При этом замедление трафика на мобильных устройствах сохранится.

"Для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)", - заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что санкции могут применены, в частности, к Facebook и YouTube, где также выявлены противоправные материалы.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что Twitter согласился выполнить требования Роскомнадзора, поскольку не хочет терять российских пользователей. "У Twitter сейчас в принципе проблема с аудиторией. Их можно сравнить с "Живым Журналом". Там жизнь есть, но незначительная. Они это осознали, когда их приперли к стене. То есть они не понимают просьбы, а понимают только язык ультиматума", - пояснил эксперт.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter

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