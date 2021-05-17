Роскомнадзор предупредил о возможном замедлении трафика Facebook и YouTube

В ведомстве отметили, что фиксируют случаи размещения противоправных материалов в Сети.

"В случае, если указанные платформы (Facebook и YouTube. - прим.ред.) не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Что касается Twitter, то в Роскомнадзоре положительно оценили работу администрации сервиса по выполнению требований российского законодательства, соцсеть удалила более 91% запрещенной информации. В результате надзорное ведомство решило снять ограничения доступа к Twitter в фиксированных сетях, введенные в марте. При этом замедление трафика на мобильных устройствах сохранится.

Напомним, что Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео.