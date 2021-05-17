Росреестр открыл аналитику по сделкам с недвижимостью

"Тепловую карту" сделок с недвижимостью разработал Росреестр. Бесплатный онлайн-сервис доступен на публичной кадастровой карте.

С его помощью можно получить информацию о количестве сделок с недвижимостью в регионах России и федеральных округах. Сведения доступны поквартально, а также в целом за год. Сейчас на сайте представлены сведения за 2018-2020 годы.

"Сервис будет полезен для профессиональных участников рынка недвижимости и заинтересованных граждан как аналитический инструмент, позволяющий в динамике провести объемную оценку рынка недвижимости для различных территорий страны. Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи. Во втором разделе сервиса по запросу пользователя формируется аналитика оборота рынка недвижимости в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок", - сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников.

С помощью "тепловых карт" можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью по типам на 100 тысяч жителей, а также определить, какие федеральные округа или регионы были лидерами или аутсайдерами по количеству зарегистрированных сделок за определенный период. Регионы на карте окрашены в разные цвета, в зависимости от показателей. Можно также получить информацию в цифрах.