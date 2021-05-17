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17.05.2021 10:11
Рубрика: Экономика

Российские авиакомпании перевезли в апреле 7,2 млн пассажиров

Текст: Евгений Гайва

Российские авиакомпании в апреле 2021 года, по оперативным данным, перевезли 7,2 млн пассажиров, сообщили в Росавиации.

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Пассажирооборот составил 14,5 млрд пассажирокилометров. В апреле 2020 года в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19 было перевезено лишь 739 тыс. пассажиров, уточнили в ведомстве.

В апреле 2021 года авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,37 млн пассажиров, "Сибирь" - 1,35 млн пассажиров, "Победа" - 1 млн пассажиров, "Уральские авиалинии" - 617 тыс. пассажиров, авиакомпания "Россия" - 636 тыс. пассажиров.

Всего за январь-апрель 2021 перевезено 24,2 млн пассажиров, что соответствует показателю прошлого года за аналогичный период.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Компании Авиация "Аэрофлот"

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