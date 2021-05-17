Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1%

Экономика России в первом квартале 2021 года снизилась на 1 п. п. к тому же периоду предыдущего года (последнему "допандемийному" кварталу). Это следует из предварительной оценки Росстата. Она основана на оперативной отчетности крупных и средних предприятий. По мере поступления дополнительной информации и уточнения отчетности Росстат обычно улучшает первоначальные оценки динамики ВВП.

Минэкономразвития оценивало снижение ВВП в первом квартале в 1,3 п. п.

Данные Росстата говорят о том, что экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось еще совсем недавно. В IV квартале 2020 года, по данным официальной статистики, снижение ВВП составило 1,8%, а в целом за прошлый год - 3%. При сохранении текущих темпов экономика превзойдет докризисный уровень до конца этого года. Обрабатывающие производства уже вышли в плюс (на 0,9%), наибольшее снижение сохраняется по пассажирообороту (-34%), что является результатом закрытых из-за пандемии границ, а также по добыче полезных ископаемых (-7,3), что во многом объясняется действием сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.