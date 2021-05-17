РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена святых

Интернет-сайты, которые используют в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в перечень ресурсов, которые несут угрозу мошенничества в отношении верующих. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

"Синодальный отдел предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов", - говорится в сообщении.

В 2020 году Синодальный отдел уже публиковал список сайтов, которые собирают пожертвования от верующих. При этом они не имели и не имеют официального отношения к Русской православной церкви. Тем не менее, некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах.

Теперь в "черный список" внесены еще три сайта. Их общее число выросло до 26.