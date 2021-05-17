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17.05.2021 15:17
Рубрика: Общество

РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена святых

Текст: Владимир Емельяненко

Интернет-сайты, которые используют в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в перечень ресурсов, которые несут угрозу мошенничества в отношении верующих. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

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"Синодальный отдел предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов", - говорится в сообщении.

В 2020 году Синодальный отдел уже публиковал список сайтов, которые собирают пожертвования от верующих. При этом они не имели и не имеют официального отношения к Русской православной церкви. Тем не менее, некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах.

Теперь в "черный список" внесены еще три сайта. Их общее число выросло до 26.

Общество Религия

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