Сбербанк спрогнозировал сроки полного восстановления экономики России

Российская экономика вернется к "доковидному" уровню уже в ближайшие месяцы. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономических исследований Сбербанка (ЦМИ).

Аналитики отметили, что в первом квартале года российский ВВП снизился на 0,9% в годовом выражении. При этом во втором квартале ожидается рост на 9%.

"Однако темпы месячного роста замедляются, этап бурного восстановления завершается. По оценке ЦМИ, в марте рост замедлился до 0,2%.... В апреле темпы могли снизиться еще больше, судя по первым косвенным индикаторам", - говорится в докладе.

Аналитики Сбербанка также прогнозируют ужесточение денежной политики Банка России: ключевая ставка может вырасти на 0,25% в июне и июле.