Сенатор США призвал обдумать выделяемую Израилю военную помощь

Сенатор США Берни Сандерс выступил с призывом "внимательно взглянуть" на военную помощь, выделяемую Вашингтоном Израилю. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, разрушения в секторе Газа немыслимые. США должны призвать к немедленному прекращению огня, "убийства палестинцев и израильтян должны прекратиться". Сандерс считает, что американской стороне необходимо "внимательно взглянуть" на военную помощь Израилю почти в четыре миллиарда долларов в год. "Использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно", - заключил сенатор.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился вечером 10 мая. Из сектора Газа по израильской территории выпущены почти три тысячи ракет. В Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также наносит удары по сектору Газа. Число погибших палестинцев достигло 192, в их числе 58 детей, пишет РИА Новости.