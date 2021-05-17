Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в ряде населенных пунктов на юге Израиля. Об этом проинформировали в Армии обороны Израиля.

"Сирены воздушной тревоги сработали в Ашкелоне, Ашдоде, Беэр-Шеве и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа", - сообщили военные.

Сирены включаются для предупреждения жителей о ракетных обстрелах со стороны палестинского анклава. За неделю с начала обострения конфликта по израильской территории было выпущено высшее 3 тысяч ракет, большинство из них были перехвачены системами ПРО.

По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль нанес в ответ сотни ударов по сектору Газа, число погибших превысило 200 человек, свыше тысячи были ранены.