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17.05.2021 17:51
Рубрика: В мире

СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов

Текст: Юрий Когалов

За последнее десятилетие США создали огромную секретную армию. Как пишет Newsweek, это самая крупная тайная сила, которую когда-либо знал мир.

Фото: AFP/Graeme Jennings
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В рядах этой армии порядка 60 тысяч человек, что более чем в десять раз превышает численность подпольных сотрудников ЦРУ. И многие из них работают в тени, прикрываясь гражданскими профессиями. А действуют они как за рубежом, так и внутри Соединенных Штатов.

По данным СМИ, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов. Эти средства идут на изготовление фальшивых документов, оплату счетов, создание устройств слежения и средств маскировки.

Отмечается, что силы специального назначения составляют более половины всего состава этих секретных войск. Именно они действуют в других странах, охотясь на террористов. В то же время растет численность кибербойцов, которые собирают информацию в интернете, участвуют в кампаниях по влиянию и манипулированию социальными сетями, делают все то, за что США осуждают других.

Как пишет Newsweek, репортаж об этом секретном мире стал результатом двухлетнего расследования, включавшего изучение более 600 резюме и 1000 объявлений о вакансиях, десятков запросов информации и бесед с людьми. Как подчеркивает издание, никто не знает истинного размера этой программы. Конгресс никогда не проводил слушаний по этому поводу. И вообще вся эта деятельность противоречит законам США, Женевским конвенциям.

Как отметил один из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии, с которым удалось поговорить журналистам, программа не только скрывает то, что Соединенные Штаты делают по всему миру, но и затрудняет завершение конфликтов.

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