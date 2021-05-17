"Современник" объяснил уход Ольги Дроздовой семейными обстоятельствами

Ольга Дроздова покинула труппу "Современника" по причинам личного характера, рассказали в театре. Об уходе актрисы стало известно неделю назад, тогда же ее супруг Дмитрий Певцов отметил, что такое решение было принято "не из-за смены руководства, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин".

- Ольга Дроздова покинула театр по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, - приводит ТАСС слова директора "Современника" Игоря Попова.

Внезапное увольнение народной артистки спровоцировало волну слухов, среди них были сообщения о том, что актриса не получает ролей и, следовательно, гонораров.

Дмитрий Певцов подчеркнул, что жена ушла не из театра, а из актерской профессии вообще. "Никаких трагедий, слез, истерик - это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас важнее и нужнее своему сыну, чем своему театру", написал актер в Instagram.

Ольга Дроздова окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1989 году, после чего была принята в труппу "Современника". В театре актриса играла более 30 лет, была занята в 20 спектаклях.