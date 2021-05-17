Спасатели прибыли на место крушения вертолета в Архангельской области

МЧС России сообщило о воздушном происшествии в Архангельской области. Там, по данным спасателей, потерпел крушение частный легкомоторный вертолет "Робинсон". Винтокрылая машина рухнула в Белое море. На борту находились четыре человека. Один погиб, двое в тяжелом состоянии, четвертого ищут.

"Сообщение о происшествии, по данным спасателей, поступило в 20:50 (мск). Вертолет потерпел крушение возле острова Мудьюг. Вертолет находится на плаву, Его принадлежность уточняется", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас на месте крушения уже находятся спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Они быстро добрались до места на плавающем вездеходе " Хивус". Кроме того, к месту падения выдвинулся катер "20 лет МЧС России" со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области. Решается вопрос о вылете на место санитарной авиации.