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Рубрика: Происшествия

Миллионы за информацию

Суд оставил в силе штраф "Твиттеру" за невыполнение требований Роскомнадзора
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Таганский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка N 422 от 5 апреля по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении "Твиттера, Инк." (Twitter, Inc.).

Таким образом, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, жалоба адвокатов американской компании оставлена без удовлетворения. Мировой судья Таганского района Москвы 2 апреля признал Twitter виновным в правонарушениях, совершенных 23 и 24 января, и назначил компании штрафы в виде 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей. Общая сумма трех штрафов составила 8,9 млн рублей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Роскомнадзор не стал блокировать Twitter

В понедельник также стало известно,что в мировой суд участка 422 Таганского района поступили еще четыре административных протокола Роскомнадзора в отношении Facebook за неудаление запрещенной информации. 17 мая были зарегистрированы четыре протокола в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в России.

Ранее было зарегистрировано еще пять административных протоколов в отношении американской соцсети, которые касались неудаления призывов к участию в несанкционированных акциях подростков. Максимальная санкция по статье 13.41 КоАП предусматривает штраф до 4 млн рублей. Таким образом, Facebook грозит штраф в 36 млн рублей. В мае и июне аналогичные протоколы рассмотрят в отношении Twitter, TikTok и Google.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter

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