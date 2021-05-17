Кто и как должен отвечать, если ребенок на спортивных занятиях получил травму? Вопрос напрямую касается практически всех родителей, чьи дети в школе ходят на уроки физкультуры. Поэтому решение, которое недавно принял в соответствии с позицией Верховного суда Мосгорсуд, разбираясь в судебном споре между родителями и учебным заведением, представляется крайне важным.

Неприятность произошла в столичной спортивной школе на тренировке по хоккею. В какой-то момент дети подрались, и для одного из драчунов потасовка закончилась переломом руки. Родители подали в суд на школу, чтобы компенсировать деньги, потраченные ими на лечение и моральный вред. Но первая инстанция отказала, поскольку родители не доказали, что ребенок сломал руку именно в стенах учреждения. Однако апелляция с этим не согласилась. Мосгорсуд решил, что именно школа должна доказать свою непричастность к травме юного спортсмена.

А теперь о деталях. Ученик спортивной школы занимался хоккеем и на очередной тренировке поссорился с другим мальчиком. Ссора закончилась дракой. Это заметил отец одного из мальчишек и вмешался.

В итоге один из мальчиков получил травму руки. На боль он пожаловался сначала своему тренеру, но тот не отреагировал. И уже родители отвезли сына в травмпункт. Там рентген показал перелом руки и растяжение. Медики рекомендовали купить специальный бандаж для фиксации руки. Цена его - 1500 рублей.

На следующий день мать пострадавшего мальчика отправилась в полицию с заявлением. В нем она написала, что руку ее сыну сломал отец другого мальчика. В полиции завели уголовное дело, провели медицинскую экспертизу. Эксперт сделал вывод - перелом мальчик получил незадолго до обращения в травмпункт и допустил вероятность того, что мальчик сломал руку именно на тренировке. Свидетелями по делу стали другие учащиеся спортшколы и родители, которые были на тренировке. Все дружно подтвердили, что драка была. Но никто не видел, как именно маленький хоккеист получил перелом. Свидетели не подтвердили, что физическую силу применил отец второго драчуна. В итоге дознание по уголовному делу приостановили, потому что не был установлен обвиняемый.

После этого мать юного хоккеиста обратилась с иском к спортивной школе. Она потребовала возместить расходы на лечение. Плюс моральный вред - 150 000 рублей и добавила расходы на юристов - 100 000 рублей. Истица сослалась на Гражданский кодекс - статью 1073 "Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет". В ней сказано, что если ребенок получил травму, когда находился под надзором организации, то она отвечает за причиненный ему вред, если не докажет, что ее вины нет. А еще пункт об ответственности школы есть и в договоре, который родители подписывали.

Учреждение, в котором находится ребенок, несет ответственность за все, что с ним происходит

Первая инстанция эти аргументы отвергла. Райсуд напомнил, что дознание по уголовному делу приостановлено. Найти обвиняемого не удалось. Суд посчитал, что вина спортшколы не доказана. Другую позицию заняла апелляция. По мнению Мосгорсуда, по статье Гражданского кодекса - 1064 "Общие основания ответственности за причинение вреда" - причинитель вреда освобождается от возмещения, только если докажет, что его вины нет. Эта норма упоминается и в постановлении Пленума ВС РФ (от 26 января 2010 года № 1). Там дословно сказано - если малолетний получил травму (даже если увечья он нанес себе сам) и в этот момент он находился в образовательной или медицинской организации (детский сад, школа, санаторий), то организация обязана возместить вред либо доказать, что она в этом не виновата. Суд тогда подчеркнул - вина ответчика считается установленной изначально и до тех пор, пока он не докажет обратное. По мнению суда, аргументов, доказывающих невиновность, школа не предоставила. Напротив, из объяснений тренера следует, что драку он не разнимал, а в это время занимался с другой группой. Мосгорсуд отменил решение райсуда. Апелляция приняла решение в соответствии с позицией Верховного суда. Как считает ВС, учреждение, в котором временно находится ребенок, несет полную ответственность за все, что с ним происходит, с момента, когда он переступает ее порог.

Справка "РГ"

В аналогичных случаях родителям несовершеннолетнего необходимо доказать только факт причинения вреда здоровью и сумму, потраченную на лечение. То, что ребенок занимался в учреждении, подтвердит договор с организацией. Если же это небольшой кружок или секция и договор на посещение с родителями не заключают, то доказательствами будут служить квитанции об оплате занятий, свидетельские показания родителей или сотрудников. Надо незамедлительно зафиксировать наличие вреда здоровью: обратиться в травмпункт или медицинскую организацию. По делу обязательно будут проводить судебно-медицинскую экспертизу, поэтому лучше заранее запастись необходимыми медицинскими документами.