Сверхурочная работа может сократить жизнь сотен тысяч человек ежегодно

Переработка грозит сократить жизнь нескольких сотен тысяч человек каждый год. Ученые утверждают, что многочасовой рабочий день оказывает вредное влияние на здоровье: в частности, трудоголики могут умереть от сердечных недугов или инсульта.

Как информирует Environment International, исследование проводилось на протяжении нескольких лет. В нем приняли участие жители 200 стран, у которых врачи регистрировали эти заболевания.

Оказалось, что в 2016 году более 745 тысяч человек, причиной смерти которых стала ишемическая болезнь или инсульт, трудились более 55 часов в неделю. А во всем мире в этот период перерабатывали 488 миллионов человек.

С 2000 до 2016 года количество смертей из-за этих причин среди тех, кто засиживался на работе, увеличилось почти на 30 процентов. При этом, как утверждают ученые, людей, вынужденных работать слишком долго, становится все больше.

Риск преждевременной смерти от ишемической болезни у трудоголиков выше на 17 процентов, чем у тех, кто работал меньше 40 часов в неделю. И, соответственно, вероятность скончаться от инсульта у постоянно перерабатывающих людей больше на 35 процентов, чем у тех, кто трудится в меру.

Причем, мужчины-трудоголики рискуют больше, чем женщины. Самое большое количество смертей зафиксировано среди пожилых людей, которые в среднем возрасте от 45 до 74 лет отдавали работе больше 55 часов в неделю.