Треть компаний планирует расширять офисы

Работодатели несколько охладели к удаленной работе и не только возвращают сотрудников в офисы, но и подумывают о расширении офисных пространств.

С распространением удаленной работы многие компании начали экономить на офисах. К примеру, ИД "Комсомольская правда" при переезде на новое место арендовала лишь 3,7 тысячи кв.м вместо прежних 6 тысяч. Mail.ru Group и РБК оптимизировали пространства, перейдя в "гибкие" офисы, рассказывает директор по аренде компании Millhouse Елена Малиновская.

По данным опроса 400 международных компаний, проведенного Knight Frank, сократить площадь офисов намерены 35% компаний. В то же время 30%, несмотря на протестированную "удаленку", планируют в ближайшие три года расширять офисы. К примеру, увеличивать площади собирается компания Shell. Градус восторга от удаленки как со стороны работников, так и со стороны работодателей существенно снизился, отмечает Малиновская. Обустроить рабочее место дома трудно, а компании столкнулись с проблемой мотивации сотрудников и проблемами кибербезопасности. Кроме того, при удаленной работе снижается лояльность персонала: люди легче меняют работу, поскольку не важно, кто твой работодатель, если ты работаешь дома с компьютером.

"За год мы увидели, что без личного общения люди быстрее выгорают, теряется чувство команды. Поэтому мы приняли решение вернуться в офис, как только это стало возможным", - говорит гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Сейчас многие компании вводят сменные графики (три дня дома, два - в офисе) или обязательные еженедельные планерки в офисе, добавляет директор департамента коммерческой недвижимости "ПРОФИС Недвижимость" Евгений Попов.

Перейдя на удаленку, люди легче меняют работу, поскольку даже не видят работодателя

Многие компании планируют сделать офисы более комфортными - установить постаматы для еды, оборудовать тренажерный зал, места для хранения велосипедов, пункты самовывоза. Для разделения офисов на зоны активности зачастую необходимо фактическое увеличение метража, отмечает Малиновская.

Расширением офисов сейчас занимаются в основном крупные компании, которые оказались более устойчивыми к кризису, а также те виды бизнеса, которые получили мощный импульс для развития в условиях пандемии (online-торговля, службы доставки, пищевые производства), добавляет Попов.