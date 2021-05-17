Указ губернатора Тульской области от 14 мая 2021 года № 50 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1) подпункт 1.5 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.5. Установить, что запреты, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего указа, не распространяются на проведение:

официальных мероприятий органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления в Тульской области;

публичных слушаний, организуемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти Тульской области или органами местного самоуправления в Тульской области, с числом участников не более 50 человек (для публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Тульской области не более 100 человек) в одном помещении при условии обеспечения социальной дистанции между участниками, обязательного использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечения проведения предварительной дезинфекции места проведения публичных слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, в период проведения мероприятия, обеспечения термометрии всех участников публичных слушаний;

торжественных мероприятий, посвященных завершению освоения образовательных программ высшего, среднего профессионального, среднего общего, основного общего и дошкольного образования, в текущем учебном году на территориях образовательных организаций при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости и соблюдения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области. При определении заполняемости не учитываются родители (законные представители) несовершеннолетнего, имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19. График проведения мероприятий утверждается министерством образования Тульской области;

благотворительной акции "Белый цветок", организованной Ассоциацией Благотворителей "Белый цветок", при условии соблюдения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении данного мероприятия;

иных мероприятий, установленных правовым актом Губернатора Тульской области.";

2) пункт 9 указа исключить.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







