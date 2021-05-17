Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19"

Россия предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

Голикова также подчеркнула, что наша страна готова оказать Турции посильную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе касающейся промышленного производства в стране российской вакцины "Спутник V".

Платформа "Путешествую без COVID-19" используется в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она объединяет информацию сертифицированных лабораторий входящих в ЕАЭС стран, что позволяет подтверждать отсутствие Covid-19 у граждан государств Союза без дополнительных тестов при пересечении границ России.

Предложение присоединиться к цифровой платформе, было сделано Турции перед поездкой в страну российской делегации, для оценки возможности возобновления туристических туров.