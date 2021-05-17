Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS

Ученые из Флориды пришли к выводу, что акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS, которая позволяет им использовать магнитные силы Земли для точного перемещения на большие расстояния.

Исследователи из Университета штата Флорида сделали это открытие, подвергнув 20 акул, принадлежащих к семейству молотоголовых, упражнениям в научной водной лаборатории на "магнитное смещение", которые воспроизводили географические местоположения за сотни миль от того места, где они были пойманы. Когда акулы подверглись воздействию магнитных сигналов, имитирующих место, находящееся примерно в 550 километрах к югу от того района, где они были пойманы, акулы повернули, чтобы плыть на север. Тем самым, они продемонстрировали сигнал "ориентации домой", предполагающий использование магнитных сил в их навигации, сказал ведущий автор отчета, профессор Брайан Келлер. Исследование, опубликованное в научном журнале Current Biology, помогает объяснить, почему акулы могут путешествовать по бескрайним океанам, но ежегодно возвращаться в одно и то же место, чтобы кормиться, размножаться и выживать. "Мы знали, что у них есть способность обнаруживать магнитное поле, но это первый раз, когда было доказано, что акулы используют эти способности для определения своего местоположения или получения картографической информации из магнитного поля, - добавил ученый. - Мы ожидаем, что эти способности также наблюдаются у других видов, таких, как большая белая акула, мигрировать на 20 тысяч километров в одно и то же место и обратно".

Келлер и его команда полагают, что "бортовая" навигационная система молотоголовых акул, вероятно, является общей для других видов акул, которые эволюционировали, обладая чувствительностью к магнитным силам. Согласно журналу Science Magazine, в 2005 году была замечена большая белая акула, плывущая из Южной Африки в Австралию и обратно почти по прямой, что впервые привело ученых к выводу о том, что у акул есть магнетическое чутье, чтобы управлять собой, как у морских птиц, омаров, морских черепах.