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Рубрика: Общество

Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS

Текст: Андрей Васильев
Фото: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org Фото: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org
Фото: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org

Ученые из Флориды пришли к выводу, что акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS, которая позволяет им использовать магнитные силы Земли для точного перемещения на большие расстояния.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Исследователи из Университета штата Флорида сделали это открытие, подвергнув 20 акул, принадлежащих к семейству молотоголовых, упражнениям в научной водной лаборатории на "магнитное смещение", которые воспроизводили географические местоположения за сотни миль от того места, где они были пойманы. Когда акулы подверглись воздействию магнитных сигналов, имитирующих место, находящееся примерно в 550 километрах к югу от того района, где они были пойманы, акулы повернули, чтобы плыть на север. Тем самым, они продемонстрировали сигнал "ориентации домой", предполагающий использование магнитных сил в их навигации, сказал ведущий автор отчета, профессор Брайан Келлер. Исследование, опубликованное в научном журнале Current Biology, помогает объяснить, почему акулы могут путешествовать по бескрайним океанам, но ежегодно возвращаться в одно и то же место, чтобы кормиться, размножаться и выживать. "Мы знали, что у них есть способность обнаруживать магнитное поле, но это первый раз, когда было доказано, что акулы используют эти способности для определения своего местоположения или получения картографической информации из магнитного поля, - добавил ученый. - Мы ожидаем, что эти способности также наблюдаются у других видов, таких, как большая белая акула, мигрировать на 20 тысяч километров в одно и то же место и обратно".

Келлер и его команда полагают, что "бортовая" навигационная система молотоголовых акул, вероятно, является общей для других видов акул, которые эволюционировали, обладая чувствительностью к магнитным силам. Согласно журналу Science Magazine, в 2005 году была замечена большая белая акула, плывущая из Южной Африки в Австралию и обратно почти по прямой, что впервые привело ученых к выводу о том, что у акул есть магнетическое чутье, чтобы управлять собой, как у морских птиц, омаров, морских черепах.

Общество Наука Общество Природа

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