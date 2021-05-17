Утверждены новые требования к местам для курения

Требования к оборудованию специальных мест на открытом воздухе и помещениям для курения утверждены совместным приказом Минздрава и Минстроя.

Обновить требования решено было в связи с принятием около года назад поправок о курении в ряд законов. Они были связаны, в первую очередь, с распространением ограничений на курение электронных сигарет и употребление другой никотиносодержащей продукции.

Установлено, что специальные места для курения могут оборудоваться на основании решения собственника имущества на пассажирских кораблях дальнего плавания, в местах общего пользования многоквартирных домов, в залах аэропортов, где находятся пассажиры после предполетного досмотра. Места на открытом воздухе должны быть оснащены пепельницами, освещением в темное время суток и обозначены специальным знаком. Помещения для курения должны быть с дверьми и приточно-вытяжной вентиляцией, чтобы табачный дым не проникал наружу. Снаружи они обозначаются знаком "Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции", а внутри должна размещаться информация о вреде табака и телефоны "горячих линий", где помогут бросить курить. Тут также должны быть пепельницы и искусственное освещение, а также огнетушители. В аэропортах курильщиков не должно быть видно из других помещений.

Приказ вступит в силу с сентября нынешнего года и будет действовать в течение шести лет. Прежние требования к оснащению мест и помещений для курения будут признаны утратившими силу.