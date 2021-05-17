В Беларуси одобрили российскую четырехвалентную вакцину против гриппа

Министерство здравоохранения Республики Беларусь одобрило применение российской четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри". Об этом сообщили сегодня в "Нацимбио".

Беларусь стала второй после Казахстана страной, одобрившей современную противогриппозную вакцину, которая защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа - A (H1N1 и H3N2) и В (линий Ямагата и Виктория). Регистрация получена с учетом результатов клинических исследований и успешного опыта применения вакцины в России в течение двух эпидемических сезонов.

"Четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри" - одна из немногих зарегистрированных в мире вакцин против гриппа, полностью отвечающих рекомендациям ВОЗ. В прошлом году мы начали успешно экспортировать препарат в пять стран, - сообщил глава "Нацимбио" Андрей Загорский. - В настоящий момент ведется работа по проведению процедуры переквалификации вакцины, которую производит наше предприятие "ФОРТ", Всемирной организацией здравоохранения. Это откроет возможности для работы на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии".

Вакцина разрешена к применению для иммунизации от гриппа детей от 6 месяцев, беременных женщин и взрослых до 60 лет. В настоящее время ведется работа для увеличения возрастного порога - люди старше 60 лет, как предполагают производители вакцины, смогут привиться ею уже в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов.