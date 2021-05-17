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17.05.2021 17:10
Рубрика: Власть

В ЦИКе ответили на предложение депутата Барышева отказаться от КОИБов

Текст: Галина Мисливская

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) хорошо зарекомендовали себя на выборах разных уровней, на них есть запрос. Специалисты Центризбиркома готовы дать пояснения по их работе депутату Госдумы Андрею Барышеву ("Единая Россия"), который внес в нижнюю палату законопроект об отказе от этих устройств и других новшеств избирательной системы.

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По мнению парламентария, "практика применения КОИБ ставит под сомнение достоверность волеизлияния избирателей ввиду некорректной настройки программного обеспечения". "Обладая достаточно большой чувствительностью, КОИБ фиксирует с большой точностью любые, даже самые мелкие отметки. По этой причине любая помарка, оказавшаяся в графе для голосования, расценивается устройством как знак того, что избиратель выразил свою волю", - написал депутат в пояснительной записке. Он также считает, что голосование по почте и через интернет "не позволяет идентифицировать личность гражданина, направившего свой голос таким способом", поэтому от них следует отказаться.

В Центризбиркоме не согласны с критикой в адрес КОИБов и готовы развеять сомнения Барышева на этот счет. Как рассказал "Российской газете" член ЦИК России Антон Лопатин, устройства применяются в избирательной системе более десяти лет, они многократно тестировались на кампаниях разных уровней, Центризбирком рассматривает возможность увеличить их численность. "Если брать обращения от политических партий, от кандидатов, которые поступают в ЦИК, то они говорят об одном - запрос на комплексы обработки избирательных бюллетеней есть", - отметил он.

"Все предложения и замечания по использованию и эксплуатации КОИБ мы внимательно изучаем и при необходимости дорабатываем. Доработка происходит в соответствии с утвержденным ЦИК порядком, который в том числе предусматривает возможность ручного пересчета", - добавил Лопатин. "Если есть у коллег соображения или замечания по поводу работы КОИБ, то мы и наши специалисты работаем открыто, готовы встретиться и обсудить их в любое удобное время", - заключил он.

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