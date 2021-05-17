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17.05.2021 20:36
Рубрика: В мире

За ответом - шторм

В Эстонии вновь стартовали крупные военные маневры с участием войск НАТО
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
На территории Эстонии в понедельник начались масштабные военные учения, в которых участвуют около 7 тысяч военнослужащих из США и других стран НАТО. Маневры продлятся почти три недели, большая часть операций будет отработана на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, от которого до границы с Россией всего полторы сотни километров.
Эти десантники из США прилетели в Эстонию на одни учения, а теперь остались и на следующие. Фото: defense.gov Эти десантники из США прилетели в Эстонию на одни учения, а теперь остались и на следующие. Фото: defense.gov
Эти десантники из США прилетели в Эстонию на одни учения, а теперь остались и на следующие. Фото: defense.gov

Такие вводные могут вызвать ощущение дежавю, и не случайно: действительно, всего две недели назад США и их союзники по НАТО начали в этой же прибалтийской стране маневры "Быстрый ответ", являющиеся частью крупнейших за четверть века натовских учений "Защитник Европы" с участием 28 тысяч военных. Так зачем в новостях опять пишут про развертывание натовцев в Эстонии?

Фото: AP Photo/Alik Keplicz
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Ответ прост: потому в этот раз речь уже о других учениях в Эстонии, охотно берущей на себя роль натовского форпоста. Не успела пыль на полигонах осесть после завершившегося 14 мая "Быстрого ответа", в рамках которого американские десантники и их европейские коллеги отрабатывали сценарии военного противостояния с Россией, как стартуют новые маневры под названием "Весенний шторм". Это масштабные ежегодные мероприятия, которые, как и в прошлом году, из-за пандемии и угрозы распространения ковида между участниками пройдут в несколько усеченном формате. Тем не менее по сравнению с прошлым годом число участников удвоилось как количественно, так и в географическом плане, а в 2022 году их планируется еще больше. Помимо эстонских военных участие в них примут бойцы из США, Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши и Франции, которые вместе отработают боевую подготовку различных подразделений, функционирование сетей командования и их взаимодействие в рамках НАТО. Участвуют как сухопутные подразделения, так и авиация с флотом. Как и обычно, утверждается об оборонительном характере маневров, но задействованы в них и те подразделения, которые выполняют наступательные задачи, например французская танковая рота и британские ударные вертолеты Apache. Командующий передовыми силами НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон не скрывает, что учения связаны с "российской угрозой". В генштабе Сил обороны Эстонии призвали местных автомобилистов "проявить понимание и терпение", ведь передвижение по дорогам сотен единиц боевой техники, включая бронемашины и танки, неизбежно осложнит трафик.

Эстонским водителям впору уже привыкнуть. США и их союзники по НАТО теперь бряцают оружием у границ России с такой частотой, что несведущему человеку скоро будет непросто разобраться в плотном календаре военной суеты, сменяющих друг друга названиях и передвижениях натовских войск. Но удивлять это не должно. Курс на это натовцы с подачи США взяли с 2014 года, когда западные военные стратеги использовали кризис на Украине чтобы вдохнуть новый смысл в существование альянса, целесообразность существования которого вызывала все больше вопросов. С тех пор под соусом о "неминуемой российской угрозе" военные НАТО последовательно наращивают военное присутствие в странах Восточной Европы и особенно Прибалтики.

Чтобы обойти запрет на постоянное развертывание войск в этих странах, прописанный в Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО и блоком от 1997 года, натовские стратеги придумали уловку - их военные в Прибалтике и других странах региона находятся якобы на ротационной основе, то есть подразделения сменяют друг друга каждые несколько месяцев. Но никто особо не скрывает, что эта формулировка - фиговый листок, в то время на деле военная активность у границ России стала постоянной. Характерно, что часть американских солдат, которые прибыли в Эстонию на "Быстрый ответ", остались там, чтобы теперь поучаствовать и в "Весеннем шторме".

США с союзниками по НАТО приучают всех к тому, что их постоянная военная активность у границ России - это норма 

В ближайшие месяцы активные маневры американских и натовских военных в Восточной Европе будут продолжаться, в том числе в рамках оперативного развертывания под названием "Защитник Европы". Эта серия учений, которые названы крупнейшими за последние 25 лет, также будет проходить на территории Болгарии, Румынии и ряде других натовских стран.

В мире Европа Эстония Расширение НАТО Россия и НАТО

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