В ГД предложили ужесточить прохождение медкомиссии для получения оружия

Правительство будет формировать перечень медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие. Это предполагает законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов от "Единой России".

Пояснительную записку к документу опубликовал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту, вводится "запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием".

Проверка должна проводиться исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, говорится в проекте. Это будет осмотр психиатра и нарколога - обследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Медзаключения кандидатов на владение оружием будут поступать в цифровом виде в реестр в ГИС Минздрава, при этом Росгвардия получит доступ к этому реестру. Таким образом, граждане смогут больше не предоставлять в это ведомство бумажные медицинские справки, которые они получат по итогам прохождения медкомиссии. Документ будет защищен усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как подчеркнул Хинштейн, "устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок".

А случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих его владению, Росгвардия незамедлительно выдаст предписание о необходимости прохождения гражданином внеочередного медицинского освидетельствования в течение 30 дней. На этот период оружие, а также разрешение и лицензия на него изымаются.