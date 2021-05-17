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17.05.2021 07:30
Рубрика: В мире

В ночь на понедельник Израиль нанес десятки ударов по Газе

Текст: Максим Макарычев
Израиль в ночь на 17 мая нанес десятки ударов с воздуха по Газе, а палестинский ХАМАС продолжил ракетные обстрелы израильских городов. Боевые действия, начавшиеся в регионе в прошлый понедельник, продолжаются уже вторую неделю.
Фото: AFP/SAID KHATIB Фото: AFP/SAID KHATIB
Фото: AFP/SAID KHATIB

Удары наносились без перерыва

Международное сообщество призывало к прекращению боевых действий между Израилем и исламистами ХАМАС, правящими в Газе последние годы. Однако пока этого не произошло. По словам очевидцев, дороги, здания службы безопасности, тренировочные лагеря боевиков и дома подверглись бомбардировкам в ходе израильских атак, обрушившихся на город Газа. В течение ночи во многих частях палестинского анклава эхом прокатились взрывы, сообщает Reuters. Израильские военные заявили, что истребители поразили "террористические цели" после ракетных обстрелов из Газы по израильским городам Беэр-Шева и Ашкелон. Сообщений о жертвах по обе стороны границы пока не поступало.

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Взрывы сотрясали Газу с севера на юг в течение 10 минут. Атака была более тяжелой и более обширной, и продолжалась дольше, чем серия воздушных налетов 24 часами ранее, констатирует Associated Press. Израильские военные заявили, что атаковали дома девяти командиров ХАМАС в Газе. По сообщениям местных СМИ, в ходе ночных рейдов пострадала главная прибрежная дорога к западу от города и другие открытые пространства. Энергораспределительная компания Газы заявила, что в результате авиаудара была повреждена линия, по которой электричество идет от единственной электростанции в большую часть города Газа.

Весь мир - за, США - против

Обеспокоенность мирового сообщества усилилась после израильского авиаудара в Газе, в результате которого в воскресенье было разрушено несколько домов и, по словам палестинских чиновников здравоохранения, погибло 42 человека, в том числе 10 детей. По данным минздрава Газы, в густонаселенном анклаве из двух миллионов палестинцев по состоянию на утро понедельника погибли 197 человек, в том числе 58 детей и 34 женщины. По словам израильских властей, в Израиле убиты десять человек, в том числе двое детей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter: "Всем сторонам необходимо снизить напряженность - насилие должно прекратиться немедленно". Это произошло после его телефонного разговора с министром иностранных дел Египта о продолжающемся насилии в Израиле, Газе и на оккупированном израильтянами Западном берегу. На воскресном заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты заявили, что они ясно дали понять Израилю, палестинцам и другим, что готовы предложить поддержку, "если стороны будут стремиться к прекращению огня". Вашингтон, самый близкий союзник Израиля, оказался 16 мая в изоляции в ООН из-за своего возражения против публичного заявления Совбеза о насилии, поскольку, отмечают эксперты, "это может нанести вред закулисной американской дипломатии".

Фото: AP Photo/Hatem Moussa
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В результате атак около 34 тысяч палестинцев покинули свои дома, сообщил посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, на котором восемь министров иностранных дел говорили о конфликте. Усилия Китая, Норвегии и Туниса, направленные на то, чтобы заставить СБ ООН выступить с заявлением, включая призыв к прекращению боевых действий, были заблокированы США. Министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малки призвал Совет Безопасности принять меры для прекращения израильских атак. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан со своей стороны призвал Совбез осудить "неизбирательные и неспровоцированные нападения ХАМАС".

Тем временем король Иордании Абдулла заявил, что Амман активно участвует в дипломатических операциях, чтобы остановить то, что он охарактеризовал как "израильскую военную эскалацию". Монарх, правящая семья которого хранит мусульманские и христианские объекты в Иерусалиме, не вдавался в подробности. Израиль и Иордания заключили мир в 1994 году.

Израильские военные заявили, что ХАМАС, исламистская группировка, которую Израиль, США и Европейский союз считают террористическим движением, и другие вооруженные группировки за последнюю неделю выпустили из Газы более 2800 ракет по Израилю.

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