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17.05.2021 06:02
Рубрика: В мире

В Париже представили самый большой торт "Опера"

Французский десерт "Опера". Фото: iStock Французский десерт "Опера". Фото: iStock
Французский десерт "Опера". Фото: iStock

Французские кондитеры сделали самый крупный в мире торт "Опера" - известный местный десерт с кофейным и шоколадным кремом, пишет газета Le Parisien.

Фото: Arun SANKAR / AFP
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На изготовление кулинарного лакомства ушло 100 килограммов "первичного материала", более тысячи яиц и 36 килограммов шоколада. Тортом занимались десятки кондитеров в течение трех дней, приводит подробности ТАСС.

"Опера" длиной 30,73 метра расположилась на столах на лестнице у дворца Гарнье, где и находится Парижская опера. Поскольку во Франции различные фестивали и выставки все еще под запретом из-за коронавирусных ограничений, любители сладкого должны были заранее записаться на дегустацию. Гостям раздали три тысячи кусочков сладости.

Известно, что на кулинарную презентацию приглашали и представителей Книги рекордов Гиннесса, однако пока никаких заявлений от авторов всемирно известного сборника достижений не поступало. Организаторы же не сомневаются, что их "Опера" является самой большим тортом в мире.

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