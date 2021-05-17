В правительстве предложили расширить применение маткапитала

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. С соответствующей инициативой она обратилась к президенту страны.

По ее словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья - разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения малыша. По нынешним нормам, сделать это можно только спустя три года. Кроме того, Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями, пишут "Известия".

Напомним, программа материнского капитала - одна из мер, озвученных Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию в 2006 году. Выплата ежегодно индексируется. За время действия этой программы выплаты получили 11,1 миллиона российских семей. В 2021 году маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго - до 639 432 рублей.