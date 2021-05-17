В России утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций

Правительство и Банк России утвердили План мероприятий ("дорожную карту") по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Как пояснили в Центробанке, план будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования.

"Дорожная карта направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении регулятора.

Карта предполагает, в частности, введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг.

Правительство и Центробанк создадут рабочую группу под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая будет выполнять роль консультативного органа.