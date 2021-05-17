В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца

В секторе Газа объектом бомбардировки израильской авиации стало здание катарского отделения организации Красного полумесяца, передает РИА Новости. Есть информация о раненых и погибших.

"Государство Катар выражает свое решительное осуждение бомбардировки израильскими оккупационными силами здания катарского Красного полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди", - говорится в официальном сообщении МИД Катара.

Власти этой страны назвали факт бомбардировки "вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей" и призвали международное сообщество осудить это нападение.