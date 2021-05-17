Министерство просвещения разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории в помощь учителям. Ведомство провело проверку не только учебников, но и программ по этому предмету, которые школы разрабатывали и применяли.

- Было проанализировано более 2500 рабочих программ по предмету "История" для старших классов, - сообщает минпросвещения. - По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.

Так, более половины из них не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда других важнейших для сохранения исторической памяти событий.

- Разработка новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов. Ряд программ, прежде всего для 5-9-х классов, планируется представить уже к началу нового учебного года, - подчеркивает минпросвещения.

Ведомство также пообещало заняться повышением квалификации педагогов. Напомним, ранее в ходе Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин обратил внимание на содержание одного из учебников по истории, где не было информации о Сталинградской битве.