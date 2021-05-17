В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала

"Считаю эти меры очень полезными, нужными", - заявил Рязанский в беседе с ТАСС. В частности, возможность использования маткапитала на покупку жилья сразу после рождения ребенка - хорошая идея, это позволит быстро создать более комфортные условия жизни для семьи, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка.

Что касается второго предложения, то оно "расширяет возможности допобразования", отметил сенатор. "Это дает возможность семье в более ранние сроки продолжить работу над карьерой и использовать все имеющиеся способы решения проблем нахождения ребенка в дошкольных учреждениях для целей допобразования", - добавил Валерий Рязанский.

Он не видит никаких препятствий для реализации этих инициатив.