В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению

Более 80 миллионов долларов выплатят власти США в качестве компенсации двум сводным братьям, которые провели в тюрьме более 30 лет за совершенное не ими преступление.

Жюри штата Северная Каролина, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на американские источники, оправдала Генри Макколлума и Леона Брауна, признав их невиновными, и распорядилось выплатить обоим в общей сложности 84 миллиона долларов. По миллиону за каждый проведенный в тюрьме год и 13 миллионов морального ущерба. Здешний шериф, кроме того, добавил к этой сумме еще девять миллионов.

В 1983 году психически нездоровых подростков братьев-афроамериканцев приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство 11-летней девочки. На суде оба признались в содеянном, но позднее отказались от своих показаний. Тогда, кстати, Брауну заменили смертный приговор на пожизненное заключение. И лишь в 2014 году вновь вернулись к этому делу. После долгой тщательной проверки того давнего преступления выяснили, что ДНК убийцы, выявленное на окурке убийцы, не совпадает с ДНК братьев.

- Благодарю бога, - заявил со слезами на глазах Макколлум местной газете The News & Observer. - Я на свободе. Но знаю, что сейчас в тюрьмах томится много невиновных людей. Такого быть не должно.

Теперь Генри и Леону после 31-летнего заточения предстоит устраиваться в новой жизни. Процесс этот довольно трудный заметило американское издание. Причем с учетом психического недомогания братьев обоим потребуются опекуны, которые смогут рачительно распоряжаться их финансами.