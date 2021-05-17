Великобритания ввела принцип "светофора" для туристов

Вступили в силу новые правила въезда в Великобританию. Согласно им, все страны делятся по принципу "светофора" в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Туристам из стран из "зеленой" категории предстоит сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед самой поездкой, второй - на второй день после прибытия в страну. Сейчас в список "зеленых входят 12 стран и территорий: Австралия, Бруней, Фолклендские острова, Фарерские острова, Гибралтар, Исландия, Израиль, Новая Зеландия, Португалия (включая Азорские острова и Мадейру), Сингапур, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, а также острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Жители стран из "желтой" группы, куда вошла и Россия, должны будут сдать тест перед отъездом и провести десять дней на домашнем карантине. Кроме того, во время изоляции придется сдать еще два ПЦР-теста - на второй и пятый день.

Самые строгие ограничения касаются стран из "красной" зоны - туристам необходимо будет пройти платный карантин в назначенном правительством отеле (около 182 тысяч рублей). Нарушителям грозит штраф до 10 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей).

Карантинные ограничения были введены в Британии более года назад - с конца марта 2020 года. За это время страна пережила три локдауна, самыми строгими из которых были введенный во время первой волны пандемии весной 2020 года и третий - введенный с декабря 2020 года и частично действующий до 17 мая.