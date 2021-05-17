Власти поддержали законопроект, позволяющий нанимать на работу заключенных

Новости

Леонид Рошаль рассказал о состоянии раненных в Казани детей 13:43
Росреестр открыл аналитику по сделкам с недвижимостью 13:38
Тюменским айтишникам предложили спать на рабочем месте 13:33
Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры" 13:32
На севере Москвы в Ходынском тоннеле загорелся грузовик 13:27
Анна Кикина готовится полететь на МКС в 2022 году 13:21
Песков: Потребуется серьезная проработка законопроекта по обороту оружия 13:19
Песков: РФ находится в контакте с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху 13:19
В столичном регионе во вторник воздух прогреется до 33 градусов тепла 13:17
Экспортная пошлина на нефть с июня вырастет на 3,9 доллара 13:17
Сериал-сиквел "Молчания ягнят" "Кларисса" продлен на второй сезон 13:13
На Урале установили личность мужчины, напавшего с ножом на людей 13:12
Песков: Высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость за границей 13:07
В Кремле прокомментировали просьбу Сюзанны Масси о гражданстве РФ 13:05
В Беларуси одобрили российскую четырехвалентную вакцину против гриппа 12:57
Совет по поддержке программ развития вузов образован при кабмине 12:55
Власти Москвы перенесли велофестиваль из-за эпидситуации 12:52
Власти Эстонии из-за экономии бюджета распустят военный оркестр 12:37
Facebook грозит штраф в 36 млн рублей за неудаление запрещенной информации 12:33
Головин прокомментировал победу над "Ренном" 12:31
Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет 12:30
В одном из московских детсадов снова нашли лисят 12:20
Около 80 километров труб осталось проложить для "Северного потока-2" 12:18
МИД: Надо провести встречу ближневосточного "квартета" на уровне министров 12:15
Военные помогли задержать мужчину с ножом у вокзала в Екатеринбурге 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 13:15
Рубрика: Происшествия

Власти поддержали законопроект, позволяющий нанимать на работу заключенных

Текст: Иван Петров
Правительство РФ поддерживает законопроект о признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан. Это необходимо с целью увеличения их занятости в период отбывания наказания в колониях.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"В настоящее время наряду с прочими организациями субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность использовать труд осужденных лиц при условии наличия гражданско-правового договора с учреждением уголовно-исполнительной системы. Трудоустройство осужденных лиц и освоение ими новой профессии будет способствовать дальнейшей ресоциализации данной категории граждан, что соответствует целям социального предпринимательства", - говорится в заключении кабмина.

Заключенные получат правовую помощь при подготовке жалоб в ЕСПЧ

Законопроект правительством РФ поддерживается с учетом одного замечания. Оно касается дополнения перечня нормативно-правовых актов, которые потребуется изменить или признать утратившими силу.

Автором законопроекта выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, а также привлекают осужденных к труду на объектах, расположенных вне колоний. "Это обеспечивает повышение показателей занятости осужденных, возмещения ущерба потерпевшим, а также способствует адаптации осужденных после освобождения. При этом необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания. Еще не все производственные мощности загружены, не полностью используется земельный фонд", - отмечает сенатор.

Помимо прочего, занятость на социальном предприятии позволит осужденным обрести навыки работы на оборудовании, освоить новые трудовые функции, повысить уровень ответственности. Это впоследствии повысит шансы на трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы. Отмечается, что человек сможет остаться работать на том же предприятии после освобождения.

Правительство утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы

"Безусловно, сегодня в пенитенциарных учреждениях надо использовать новые формы и методы работы по доступу осужденных к труду, - заявил "РГ" член Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев. - Первая проблема - многомиллиардные их долги по судебным искам (государству, возмещение ущерба гражданам, алименты, банки и т.д.), которые они не могут исполнить в связи с проблемой их трудоустройства и маленькой зарплатой в колониях. В год они не возвращают по судебным искам и 1 процента".

"Второе - у многих осужденных возникает после освобождения проблема с трудоустройством. Не в полной мере в нашем обществе налажен механизм ресоциализации. Старый принцип: "вышел, украл и опять в тюрьму" продолжает действовать. И от того, что малый и средний бизнес сможет по договорам с колониями обеспечивать их работой, выиграют все", - считает эксперт.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Власть Право Правительство Минюст ФСИН Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
Анна Попова: Главная задача - пережить пандемию без локдауна
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"
Банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт
В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле