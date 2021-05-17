Власти поддержали законопроект, позволяющий нанимать на работу заключенных

Правительство РФ поддерживает законопроект о признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан. Это необходимо с целью увеличения их занятости в период отбывания наказания в колониях.

"В настоящее время наряду с прочими организациями субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность использовать труд осужденных лиц при условии наличия гражданско-правового договора с учреждением уголовно-исполнительной системы. Трудоустройство осужденных лиц и освоение ими новой профессии будет способствовать дальнейшей ресоциализации данной категории граждан, что соответствует целям социального предпринимательства", - говорится в заключении кабмина.

Законопроект правительством РФ поддерживается с учетом одного замечания. Оно касается дополнения перечня нормативно-правовых актов, которые потребуется изменить или признать утратившими силу.

Автором законопроекта выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, а также привлекают осужденных к труду на объектах, расположенных вне колоний. "Это обеспечивает повышение показателей занятости осужденных, возмещения ущерба потерпевшим, а также способствует адаптации осужденных после освобождения. При этом необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания. Еще не все производственные мощности загружены, не полностью используется земельный фонд", - отмечает сенатор.

Помимо прочего, занятость на социальном предприятии позволит осужденным обрести навыки работы на оборудовании, освоить новые трудовые функции, повысить уровень ответственности. Это впоследствии повысит шансы на трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы. Отмечается, что человек сможет остаться работать на том же предприятии после освобождения.

"Безусловно, сегодня в пенитенциарных учреждениях надо использовать новые формы и методы работы по доступу осужденных к труду, - заявил "РГ" член Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев. - Первая проблема - многомиллиардные их долги по судебным искам (государству, возмещение ущерба гражданам, алименты, банки и т.д.), которые они не могут исполнить в связи с проблемой их трудоустройства и маленькой зарплатой в колониях. В год они не возвращают по судебным искам и 1 процента".

"Второе - у многих осужденных возникает после освобождения проблема с трудоустройством. Не в полной мере в нашем обществе налажен механизм ресоциализации. Старый принцип: "вышел, украл и опять в тюрьму" продолжает действовать. И от того, что малый и средний бизнес сможет по договорам с колониями обеспечивать их работой, выиграют все", - считает эксперт.