Военные НАТО примут участие в масштабных учениях в Эстонии

Крупнейшие ежегодные учения "Весенний шторм", в которых примут участие военнослужащие из стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Уточняется, что в маневрах будут задействованы почти семь тысяч военных из США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании, а также Эстонии. Учения пройдут в северном и центральном регионах страны. Их цель - боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО, пишет РИА Новости.

На днях в Эстонии завершились двухнедельные учения Swift Response, которые являлись частью серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. В рамках Swift Response отрабатывалась защита Эстонии в случае кризисной ситуации. Были задействованы около 2,5 тысячи эстонских военнослужащих, а также представителей армий США и Великобритании. Часть американских солдат осталась в Эстонии и примет участие в "Весеннем шторме".