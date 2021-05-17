Володин и спикер парламента Армении обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Наш президент много сделал, чтобы остановить этот конфликт, который мог перерасти в жуткую ситуацию", - цитирует Володина сайт Госдумы. Мирзоян также отметил вклад российского лидера Владимира Путина в урегулирование конфликта. Отношения России и Армении он охарактеризовал как "особые, братские, которые основываются на многовековой истории". "Я уверен, никто не сомневается, что эти отношения будут дальше динамично развиваться и укрепляться", - заявил глава парламента Армении.

Встреча двух спикеров проходила в очном формате. Вячеслав Володин выразил надежду, что личные контакты продолжатся этим летом. "Понятно, что пандемия накладывает отпечаток. Сейчас это постепенно остается позади. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, встретимся уже и в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которая состоится 1 июля", - сказал он.