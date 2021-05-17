Володин: РФ поднимет вопрос о борьбе с интернет-угрозами на заседании ПА ОДКБ

Россия намерена вынести вопрос о нарушениях со стороны международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ, а также предложит рассмотреть его в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что в последнее время некоторые IT-гиганты пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве. "И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть, - констатировал Володин. - Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых - в изложении "не той" точки зрения".

Володин назвал такую практику недопустимой. Он предложил совместно, на межгосударственном уровне, вырабатывать меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета.

По мнению спикера, было бы правильным, чтобы международные организации, в первую очередь, межпарламентские уделили этой теме приоритетное внимание.

"Интернет не частная лавочка", - подчеркнул председатель Госдумы.