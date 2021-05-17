ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня

"На сверхурочную работу приходится около одной трети общего расчетного бремени болезней, связанных с работой. Она признана фактором риска с наибольшим бременем профессиональных заболеваний. Это сдвигает мышление в сторону относительно нового и более психологического профессионального фактора риска для здоровья человека", - говорится в докладе.

Эксперты пришли к выводу, что рабочая неделя продолжительностью 55 часов и более увеличивает риск инсультов на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца - на 17%.

В докладе отмечается, что наибольшую опасность продолжительный рабочий день представляет для мужчин (72% смертей приходятся именно на них), а также для работников среднего и пожилого возраста.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что свою роль в формировании рабочего графика людей сыграла пандемия коронавируса: удаленная работа стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой.

"Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа. Правительства, работодатели и работники должны работать вместе, чтобы согласовать ограничения для защиты здоровья работников", - отметил глава ВОЗ.