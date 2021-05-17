Врач-эндокринолог рассказала о полезном жире

Так называемый бурый жир, в отличие от белого жира, может быть полезным для организма. Врач-эндокринолог Зухра Павлова сравнила влияние двух видов жира на здоровье.

Эксперт рассказала радио Sputnik, что ожирение связано с избытком белого жира. При этом большое его количество может вызвать воспаление жировой ткани, которое способствует развитию инсулинорезистентности, преддиабета, гипертонической болезни и неалкогольной жировой болезни печени.

"Все это ведет к метаболическим катастрофам, к сердечно-сосудистым или онкологическим заболеваниям", - отмечает специалист. А в буром жире вырабатываются вещества, блокирующие воспаление жировой ткани. Также он дает энергию организму.

Врач отмечает, что бурый жир в большей степени характерен для жителей территорий с холодным климатом. При этом если жить в тепле, бурой жировой ткани становится меньше. Формированию бурого жира, кстати, способствует постоянная физическая активность, поэтому его много у спортсменов. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.