ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке с первым взносом от 20%

ВТБ с 17 мая снизил до 5,6-5,7% минимальные ставки по ипотеке с господдержкой для клиентов с первым взносом от 20%. Для заемщиков с более низким первоначальным взносом ставка составит или ранее действовавшие 5,8% или вырастет до 5,9%.

По данным ДОМ.РФ на 7 мая, средневзвешенная ставка по программе "6,5%" топ-15 банков составляет 5,75% (самую низкую ставку среди этих банков предлагает Просмвязьбанк - 5,45%).

У ВТБ ставки по этой льготной программе теперь зависят от суммы кредита или использования платного сервиса "Экспресс-проект" (планировочное решение для ремонта и обустройства). Так, ставка будет ниже при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области и 5 млн в других регионах.

"На сегодняшний день в рамках господдержки три четверти клиентов ВТБ оформляют кредит с первым взносом более 20%", - отметил вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

Для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п.п. - до 7,9%, а при электронной регистрации залога в Росреестре и применении платного сервиса безопасных расчетов при покупке квартир на вторичном рынке - на 0,5 п.п. (до 7,6%). Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п. (до 8,1%) для готового жилья (предложение бессрочно).

Заемщики с крупным первым взносом (от 50% стоимости квартиры) получат дисконт 0,7 п.п. - итоговая ставка для них составит 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и сервиса безопасных расчетов ставка снижается на 1 п. п. - до 7,4%.

По данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка ипотеки на новостройки по топ-15 банков составляет 8,07%, на квартиры на вторичном рынке - 8,33%.