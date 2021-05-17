Вышел первый дублированный на русский язык отрывок к фильму "Черная вдова"

В России официально СМИ разослали первый дублированный отрывок к долгожданному фильму MARVEL "Черная Вдова". Картина выходит в прокат в нашей стране с 8 июля 2021 года, в США - на день раньше.

Ознакомиться с видео под названием "У тебя есть план?" можно прямо сейчас на официальном канале MARVEL Россия по ссылке. Режиссер картины Кейт Шортланд. Сценаристы - Жак Шеффер, Нед Бенсон и Эрик Пирсон. В ролях Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Рэй Уинстон, Уильям Херт, О.Т. Фагбенли и другие. Прокатный рейтинг 16+.

Согласно описанию, в фильме "Черная Вдова" Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые - Елена и Алексей, также известный как Красный Страж и Мелина.