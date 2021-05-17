WP: Белый дом одобрил продажу Израилю оружия на 735 млн долларов

Власти США одобрили продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как отмечает издание, решение было принято еще до того, как обострился палестино-израильский конфликт. Конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая - за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами. Конгрессмены, конечно, могут подготовить резолюцию с возражениями, однако она не будет иметь обязательной силы.

По мнению автора статьи, демократы явно захотят узнать больше об этих поставках оружия, особенно в связи с сообщениями о гибели мирных жителей в результате ответных ударов Израиля по целям в секторе Газа. Как уже заявили некоторые законодатели, поставка вооружений без требований о прекращении огня может привести к новой бойне. "Помощь Соединенных Штатов не должна финансировать насилие", - отметил конгрессмен Марк Покан.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 10 мая после того, как в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки в связи с решением суда выселить ряд арабских семей из их домов. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа, число погибших превысило 200 человек, свыше тысячи ранены.