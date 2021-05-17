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Рубрика: В мире

WP: Белый дом одобрил продажу Израилю оружия на 735 млн долларов

Текст: Юрий Когалов

Власти США одобрили продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Фото: Bashar TALEB / AFP
Израиль нанес удар по подлодке ХАМАС на берегу сектора Газа

Как отмечает издание, решение было принято еще до того, как обострился палестино-израильский конфликт. Конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая - за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами. Конгрессмены, конечно, могут подготовить резолюцию с возражениями, однако она не будет иметь обязательной силы.

По мнению автора статьи, демократы явно захотят узнать больше об этих поставках оружия, особенно в связи с сообщениями о гибели мирных жителей в результате ответных ударов Израиля по целям в секторе Газа. Как уже заявили некоторые законодатели, поставка вооружений без требований о прекращении огня может привести к новой бойне. "Помощь Соединенных Штатов не должна финансировать насилие", - отметил конгрессмен Марк Покан.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 10 мая после того, как в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки в связи с решением суда выселить ряд арабских семей из их домов. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа, число погибших превысило 200 человек, свыше тысячи ранены.

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