Указ главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 года № 1854 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:





"О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории Республики Саха (Якутия), в связи с началом прохождения весеннего половодья постановляю:

1. Сохранить на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки по предложениям Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) отдельными решениями Главы Республики Саха (Якутия) устанавливаются дополнительные ограничительные мероприятия (карантин) на территориях соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

3. Запретить на территории Республики Саха (Якутия):

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

Проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2021 год, допускается при согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) и оперативным штабом по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19), без зрителей и при соблюдении Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.

Проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований Республики Саха (Якутия), конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий допускается при согласовании с оперативным штабом по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19) и соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При этом не допускается проведение указанных мероприятий:

в выходные, нерабочие праздничные дни;

с участием более 50 человек.

Положения абзацев первого - третьего настоящего пункта не распространяются на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, в случаях участия в указанных мероприятиях не более 50 человек.

4. Обязать граждан, проживающих (пребывающих) на территории Республики Саха (Якутия), соблюдать требования, установленные Правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденными Указом Главы Республики Саха (Якутия).

5. Гражданам сообщать о контактах с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую известной информацию о лицах, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), иную информацию о нарушениях требований настоящего Указа по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

6. Рекомендовать работникам медицинских организаций во внерабочее время исключить контакты с иными лицами, за исключением совместно проживающих членов семьи.

7. В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять в отношении лиц, контактировавших с лицами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и совместно проживающих с ними лиц, а также в отношении лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции (изоляции), технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения.

8. Электронный мониторинг местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения, в соответствии с пунктом 7 настоящего Указа осуществляется в порядке, установленном Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

9. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

10. В целях дополнительного контроля и сохранения здоровья несовершеннолетних лиц в каникулярное и иное время:

1) родителям (законным представителям) уведомлять администрации городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в день прибытия о несовершеннолетних лицах, прибывающих и находящихся на территории городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), не являющихся местом их постоянного проживания;

2) главам городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия):

вести учет несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное и иное время;

совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.) и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное и иное время, в том числе с привлечением медицинских работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

11. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

1) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами при отсутствии по месту жительства таких граждан амбулаторных центров лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, детям до года, в целях чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

3) обеспечить забор биологического материала для лабораторного обследования и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, в соответствии с показаниями по Временным методическим рекомендациям "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

4) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в стационарах лечебно-профилактических учреждений;

5) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

6) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) подведомственными медицинскими организациями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал.

12. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обеспечить:

1) своевременную выплату всех видов социальных выплат;

2) осуществление разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и Городского округа "Жатай", соблюдающим режим самоизоляции:

в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

13. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) организовать работу волонтерских групп в целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание мер поддержки лицам, соблюдающим режим самоизоляции.

14. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) вести еженедельный мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.

15. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной форме, а также по предварительной записи, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с установленной периодичностью.

16. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) осуществлять сбор и направлять в оперативный штаб по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19) ежедневно до 12.00 часов оперативную информацию по работникам, привлекаемым работодателями из других субъектов Российской Федерации.

17. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию), государственным учреждениям Республики Саха (Якутия) и муниципальным учреждениям (по согласованию) предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

18. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и организаций независимо от форм собственности;

2) обеспечить безопасный пропуск весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия).

19. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) при применении вахтового метода работы оптимизировать количество работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, увеличить продолжительность вахты в установленном порядке и организовывать прибытие работников рейсами по договору фрахтования воздушного судна (чартерными рейсами);

2) при наличии возможности и с учетом необходимости обеспечения непрерывного функционирования отдельных организаций перевести работников на дистанционную форму работы;

3) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях;

4) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в дистанционной форме;

5) осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), беременных женщин при сроке 22 и более недель беременности на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством;

6) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания обеспечить иммунизацию работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

22. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

23. Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении тел умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) принять меры в рамках полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения положений настоящего Указа на территории муниципального района (городского округа) Республики Саха (Якутия);

3) использовать информационную систему выдачи QR-кодов в целях подтверждения права на передвижение лиц при введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципальных районов и городских округов.

24. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.

26. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1056 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2020 г. № 1064 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 г. № 1074 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 марта 2020 г. № 1076 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2020 г. № 1078 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2020 г. № 1081 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2020 г. № 1082 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 апреля 2020 г. № 1090 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 г. № 1094 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2020 г. № 1097 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2020 г. № 1102 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 9 апреля 2020 г. № 1105 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 9 апреля 2020 г. № 1108 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2020 г. № 1109 "О внесении изменения в пункт 4 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 апреля 2020 г. № 1115 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1120 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1144 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2020 г. № 1148 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 мая 2020 г. № 1173 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2020 г. № 1183 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2020 г. № 1187 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2020 г. № 1198 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2020 г. № 1221 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2020 г. № 1251 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2020 г. № 1253 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2020 г. № 1265 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2020 г. № 1274 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)".

27. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

28. Настоящий Указ вступает в силу с 2 июля 2020 года.

29. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







