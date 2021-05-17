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17.05.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9328 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 83 регионах России подтверждено 9328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мориторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3573
  • 2 Санкт-Петербург 763
  • 3 Московская область 701
  • 4 Ростовская область 202
  • 5 Нижегородская область 136
  • 6 Воронежская область 134
  • 7 Иркутская область 118
  • 8 Самарская область 117
  • 9 Саратовская область 113
  • 10 Республика Саха (Якутия) 105
  • 11 Республика Крым 99
  • 12 Красноярский край 99
  • 13 Свердловская область 97
  • 14 Волгоградская область 94
  • 15 Пермский край 94
  • 16 Челябинская область 92
  • 17 Краснодарский край 91
  • 18 Республика Башкортостан 90
  • 19 Ленинградская область 85
  • 20 Ульяновская область 77
  • 21 Ярославская область 76
  • 22 Пензенская область 75
  • 23 Тверская область 73
  • 24 Ставропольский край 72
  • 25 Калининградская область 68
  • 26 Псковская область 67
  • 27 Брянская область 67
  • 28 Новосибирская область 65
  • 29 Алтайский край 63
  • 30 Курская область 61
  • 31 Кемеровская область 61
  • 32 Белгородская область 60
  • 33 Ивановская область 59
  • 34 Оренбургская область 59
  • 35 Архангельская область 58
  • 36 Кировская область 58
  • 37 Липецкая область 57
  • 38 Омская область 57
  • 39 Смоленская область 56
  • 40 Тульская область 54
  • 41 Республика Карелия 53
  • 42 Калужская область 53
  • 43 Республика Чувашия 52
  • 44 Тюменская область 52
  • 45 Владимирская область 50
  • 46 Орловская область 49
  • 47 Рязанская область 46
  • 48 Удмуртская Республика 46
  • 49 Астраханская область 45
  • 50 Ханты-Мансийский автономный округ 43
  • 51 Вологодская область 41
  • 52 Республика Бурятия 40
  • 53 Республика Дагестан 39
  • 54 Мурманская область 35
  • 55 Тамбовская область 35
  • 56 Новгородская область 33
  • 57 Курганская область 33
  • 58 Республика Татарстан 33
  • 59 Костромская область 30
  • 60 Забайкальский край 30
  • 61 Республика Хакасия 29
  • 62 Республика Мордовия 29
  • 63 Хабаровский край 27
  • 64 Республика Коми 26
  • 65 Севастополь 25
  • 66 Томская область 24
  • 67 Приморский край 23
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 18
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Амурская область 17
  • 71 Республика Калмыкия 15
  • 72 Республика Марий Эл 15
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 74 Республика Ингушетия 12
  • 75 Чеченская Республика 9
  • 76 Республика Алтай 8
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 78 Республика Адыгея 7
  • 79 Сахалинская область 7
  • 80 Камчатский край 6
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Республика Тыва 3
  • 83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 949 573 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Сахалинская область 0,03%
За последние сутки подтверждено 340 смертей:
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 39
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Ростовская область 11
  • Московская область 10
  • Краснодарский край 10
  • Пермский край 9
  • Свердловская область 8
  • Ленинградская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Липецкая область 6
  • Калининградская область 6
  • Пензенская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Алтайский край 6
  • Тульская область 5
  • Псковская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Тюменская область 5
  • Томская область 5
  • Смоленская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Коми 4
  • Саратовская область 4
  • Красноярский край 4
  • Новосибирская область 4
  • Курская область 3
  • Республика Крым 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Оренбургская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Белгородская область 2
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Чувашия 2
  • Омская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Орловская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Бурятия 1
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 116 211 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 181 человек:
  • Москва 2041
  • Санкт-Петербург 666
  • Московская область 499
  • Республика Ингушетия 297
  • Саратовская область 211
  • Псковская область 200
  • Ростовская область 174
  • Воронежская область 139
  • Краснодарский край 119
  • Республика Башкортостан 107
  • Самарская область 103
  • Свердловская область 103
  • Красноярский край 100
  • Нижегородская область 99
  • Курская область 92
  • Архангельская область 92
  • Челябинская область 91
  • Ульяновская область 87
  • Волгоградская область 85
  • Калининградская область 82
  • Оренбургская область 76
  • Новгородская область 74
  • Ярославская область 70
  • Пензенская область 67
  • Кировская область 66
  • Ленинградская область 64
  • Калужская область 62
  • Омская область 62
  • Кемеровская область 61
  • Орловская область 60
  • Владимирская область 58
  • Тюменская область 56
  • Алтайский край 56
  • Тульская область 50
  • Рязанская область 49
  • Удмуртская Республика 47
  • Республика Чувашия 44
  • Курганская область 44
  • Республика Карелия 42
  • Смоленская область 41
  • Республика Дагестан 35
  • Иркутская область 34
  • Пермский край 33
  • Тамбовская область 32
  • Кабардино-Балкарская Республика 31
  • Ставропольский край 30
  • Республика Крым 28
  • Новосибирская область 28
  • Хабаровский край 28
  • Вологодская область 27
  • Амурская область 27
  • Республика Марий Эл 26
  • Ивановская область 24
  • Ханты-Мансийский автономный округ 24
  • Республика Коми 22
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Тверская область 18
  • Республика Мордовия 16
  • Республика Калмыкия 14
  • Республика Тыва 14
  • Белгородская область 12
  • Астраханская область 12
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Чеченская Республика 12
  • Томская область 10
  • Камчатский край 9
  • Брянская область 8
  • Приморский край 8
  • Липецкая область 7
  • Мурманская область 7
  • Сахалинская область 7
  • Республика Адыгея 6
  • Республика Хакасия 5
  • Костромская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Забайкальский край 3
  • Севастополь 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Татарстан 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 563 254.

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