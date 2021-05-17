За сутки в России подтверждено 9328 случаев COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в 83 регионах России подтверждено 9328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мориторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3573

2 Санкт-Петербург 763

3 Московская область 701

4 Ростовская область 202

5 Нижегородская область 136

6 Воронежская область 134

7 Иркутская область 118

8 Самарская область 117

9 Саратовская область 113

10 Республика Саха (Якутия) 105

11 Республика Крым 99

12 Красноярский край 99

13 Свердловская область 97

14 Волгоградская область 94

15 Пермский край 94

16 Челябинская область 92

17 Краснодарский край 91

18 Республика Башкортостан 90

19 Ленинградская область 85

20 Ульяновская область 77

21 Ярославская область 76

22 Пензенская область 75

23 Тверская область 73

24 Ставропольский край 72

25 Калининградская область 68

26 Псковская область 67

27 Брянская область 67

28 Новосибирская область 65

29 Алтайский край 63

30 Курская область 61

31 Кемеровская область 61

32 Белгородская область 60

33 Ивановская область 59

34 Оренбургская область 59

35 Архангельская область 58

36 Кировская область 58

37 Липецкая область 57

38 Омская область 57

39 Смоленская область 56

40 Тульская область 54

41 Республика Карелия 53

42 Калужская область 53

43 Республика Чувашия 52

44 Тюменская область 52

45 Владимирская область 50

46 Орловская область 49

47 Рязанская область 46

48 Удмуртская Республика 46

49 Астраханская область 45

50 Ханты-Мансийский автономный округ 43

51 Вологодская область 41

52 Республика Бурятия 40

53 Республика Дагестан 39

54 Мурманская область 35

55 Тамбовская область 35

56 Новгородская область 33

57 Курганская область 33

58 Республика Татарстан 33

59 Костромская область 30

60 Забайкальский край 30

61 Республика Хакасия 29

62 Республика Мордовия 29

63 Хабаровский край 27

64 Республика Коми 26

65 Севастополь 25

66 Томская область 24

67 Приморский край 23

68 Кабардино-Балкарская Республика 18

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Амурская область 17

71 Республика Калмыкия 15

72 Республика Марий Эл 15

73 Карачаево-Черкесская Республика 14

74 Республика Ингушетия 12

75 Чеченская Республика 9

76 Республика Алтай 8

77 Республика Северная Осетия-Алания 8

78 Республика Адыгея 7

79 Сахалинская область 7

80 Камчатский край 6

81 Магаданская область 4

82 Республика Тыва 3

83 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 949 573 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%

3. Сахалинская область 0,03% За последние сутки подтверждено 340 смертей: Москва 57

Санкт-Петербург 39

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Ростовская область 11

Московская область 10

Краснодарский край 10

Пермский край 9

Свердловская область 8

Ленинградская область 7

Волгоградская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Липецкая область 6

Калининградская область 6

Пензенская область 6

Ульяновская область 6

Алтайский край 6

Тульская область 5

Псковская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Тюменская область 5

Томская область 5

Смоленская область 4

Ярославская область 4

Республика Коми 4

Саратовская область 4

Красноярский край 4

Новосибирская область 4

Курская область 3

Республика Крым 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Татарстан 3

Оренбургская область 3

Кемеровская область 3

Белгородская область 2

Ивановская область 2

Калужская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Республика Карелия 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Республика Башкортостан 2

Республика Чувашия 2

Омская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Орловская область 1

Республика Адыгея 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Республика Бурятия 1

Приморский край 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 116 211 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 181 человек: Москва 2041

Санкт-Петербург 666

Московская область 499

Республика Ингушетия 297

Саратовская область 211

Псковская область 200

Ростовская область 174

Воронежская область 139

Краснодарский край 119

Республика Башкортостан 107

Самарская область 103

Свердловская область 103

Красноярский край 100

Нижегородская область 99

Курская область 92

Архангельская область 92

Челябинская область 91

Ульяновская область 87

Волгоградская область 85

Калининградская область 82

Оренбургская область 76

Новгородская область 74

Ярославская область 70

Пензенская область 67

Кировская область 66

Ленинградская область 64

Калужская область 62

Омская область 62

Кемеровская область 61

Орловская область 60

Владимирская область 58

Тюменская область 56

Алтайский край 56

Тульская область 50

Рязанская область 49

Удмуртская Республика 47

Республика Чувашия 44

Курганская область 44

Республика Карелия 42

Смоленская область 41

Республика Дагестан 35

Иркутская область 34

Пермский край 33

Тамбовская область 32

Кабардино-Балкарская Республика 31

Ставропольский край 30

Республика Крым 28

Новосибирская область 28

Хабаровский край 28

Вологодская область 27

Амурская область 27

Республика Марий Эл 26

Ивановская область 24

Ханты-Мансийский автономный округ 24

Республика Коми 22

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Тверская область 18

Республика Мордовия 16

Республика Калмыкия 14

Республика Тыва 14

Белгородская область 12

Астраханская область 12

Республика Северная Осетия - Алания 12

Чеченская Республика 12

Томская область 10

Камчатский край 9

Брянская область 8

Приморский край 8

Липецкая область 7

Мурманская область 7

Сахалинская область 7

Республика Адыгея 6

Республика Хакасия 5

Костромская область 4

Республика Бурятия 4

Республика Саха (Якутия) 4

Забайкальский край 3

Севастополь 2

Магаданская область 2

Республика Татарстан 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 563 254. Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации