За сутки в России подтверждено 9328 случаев COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в 83 регионах России подтверждено 9328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мориторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3573
- 2 Санкт-Петербург 763
- 3 Московская область 701
- 4 Ростовская область 202
- 5 Нижегородская область 136
- 6 Воронежская область 134
- 7 Иркутская область 118
- 8 Самарская область 117
- 9 Саратовская область 113
- 10 Республика Саха (Якутия) 105
- 11 Республика Крым 99
- 12 Красноярский край 99
- 13 Свердловская область 97
- 14 Волгоградская область 94
- 15 Пермский край 94
- 16 Челябинская область 92
- 17 Краснодарский край 91
- 18 Республика Башкортостан 90
- 19 Ленинградская область 85
- 20 Ульяновская область 77
- 21 Ярославская область 76
- 22 Пензенская область 75
- 23 Тверская область 73
- 24 Ставропольский край 72
- 25 Калининградская область 68
- 26 Псковская область 67
- 27 Брянская область 67
- 28 Новосибирская область 65
- 29 Алтайский край 63
- 30 Курская область 61
- 31 Кемеровская область 61
- 32 Белгородская область 60
- 33 Ивановская область 59
- 34 Оренбургская область 59
- 35 Архангельская область 58
- 36 Кировская область 58
- 37 Липецкая область 57
- 38 Омская область 57
- 39 Смоленская область 56
- 40 Тульская область 54
- 41 Республика Карелия 53
- 42 Калужская область 53
- 43 Республика Чувашия 52
- 44 Тюменская область 52
- 45 Владимирская область 50
- 46 Орловская область 49
- 47 Рязанская область 46
- 48 Удмуртская Республика 46
- 49 Астраханская область 45
- 50 Ханты-Мансийский автономный округ 43
- 51 Вологодская область 41
- 52 Республика Бурятия 40
- 53 Республика Дагестан 39
- 54 Мурманская область 35
- 55 Тамбовская область 35
- 56 Новгородская область 33
- 57 Курганская область 33
- 58 Республика Татарстан 33
- 59 Костромская область 30
- 60 Забайкальский край 30
- 61 Республика Хакасия 29
- 62 Республика Мордовия 29
- 63 Хабаровский край 27
- 64 Республика Коми 26
- 65 Севастополь 25
- 66 Томская область 24
- 67 Приморский край 23
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 18
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Амурская область 17
- 71 Республика Калмыкия 15
- 72 Республика Марий Эл 15
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 74 Республика Ингушетия 12
- 75 Чеченская Республика 9
- 76 Республика Алтай 8
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 78 Республика Адыгея 7
- 79 Сахалинская область 7
- 80 Камчатский край 6
- 81 Магаданская область 4
- 82 Республика Тыва 3
- 83 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 949 573 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Сахалинская область 0,03%
За последние сутки подтверждено 340 смертей:
- Москва 57
- Санкт-Петербург 39
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Ростовская область 11
- Московская область 10
- Краснодарский край 10
- Пермский край 9
- Свердловская область 8
- Ленинградская область 7
- Волгоградская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Липецкая область 6
- Калининградская область 6
- Пензенская область 6
- Ульяновская область 6
- Алтайский край 6
- Тульская область 5
- Псковская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Тюменская область 5
- Томская область 5
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Коми 4
- Саратовская область 4
- Красноярский край 4
- Новосибирская область 4
- Курская область 3
- Республика Крым 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Оренбургская область 3
- Кемеровская область 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Республика Карелия 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Чувашия 2
- Омская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Орловская область 1
- Республика Адыгея 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Бурятия 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 116 211 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 181 человек:
- Москва 2041
- Санкт-Петербург 666
- Московская область 499
- Республика Ингушетия 297
- Саратовская область 211
- Псковская область 200
- Ростовская область 174
- Воронежская область 139
- Краснодарский край 119
- Республика Башкортостан 107
- Самарская область 103
- Свердловская область 103
- Красноярский край 100
- Нижегородская область 99
- Курская область 92
- Архангельская область 92
- Челябинская область 91
- Ульяновская область 87
- Волгоградская область 85
- Калининградская область 82
- Оренбургская область 76
- Новгородская область 74
- Ярославская область 70
- Пензенская область 67
- Кировская область 66
- Ленинградская область 64
- Калужская область 62
- Омская область 62
- Кемеровская область 61
- Орловская область 60
- Владимирская область 58
- Тюменская область 56
- Алтайский край 56
- Тульская область 50
- Рязанская область 49
- Удмуртская Республика 47
- Республика Чувашия 44
- Курганская область 44
- Республика Карелия 42
- Смоленская область 41
- Республика Дагестан 35
- Иркутская область 34
- Пермский край 33
- Тамбовская область 32
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Ставропольский край 30
- Республика Крым 28
- Новосибирская область 28
- Хабаровский край 28
- Вологодская область 27
- Амурская область 27
- Республика Марий Эл 26
- Ивановская область 24
- Ханты-Мансийский автономный округ 24
- Республика Коми 22
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Тверская область 18
- Республика Мордовия 16
- Республика Калмыкия 14
- Республика Тыва 14
- Белгородская область 12
- Астраханская область 12
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Чеченская Республика 12
- Томская область 10
- Камчатский край 9
- Брянская область 8
- Приморский край 8
- Липецкая область 7
- Мурманская область 7
- Сахалинская область 7
- Республика Адыгея 6
- Республика Хакасия 5
- Костромская область 4
- Республика Бурятия 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 3
- Севастополь 2
- Магаданская область 2
- Республика Татарстан 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 563 254.