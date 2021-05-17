Зачем журналисту высшая математика

Что такое инфодемия? Как отличить фейк от правды? Чем отличаются современные абитуриенты журфака? На вопросы "Российской газеты" ответила декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова.

Елена Вартанова: Сегодня человек проводит в медиасреде около 15 часов в сутки. Это феномен, который надо изучать. Фото: Александр Корольков

Елена Леонидовна, аспиранты журфака теперь могут защищать диссертации не только по филологии. В новом перечне научных специальностей, утвержденном ВАК, журналистика вышла на новый уровень?

Елена Вартанова: Теперь наша специальность называется "Медиакоммуникации и журналистика" и включает уже не одну, а несколько областей науки: к традиционной филологии добавились социология, философия и политология. Почему? Современные медиа изменились радикально, и нам необходимо изучать сегодня самые разные аспекты их деятельности: индустриальные, организационные, социологические, психологические, философские. Современный человек проводит в медиасреде в среднем больше пятнадцати часов в сутки. Это результат сложных междисциплинарных отношений. Здесь одной филологией уже не обойтись. И, конечно, сегодня нам нужны профи, которые умеют работать с новыми цифровыми форматами текста, рекламы, с мультимедиа, объединять все это по новым правилам. Поэтому недавно мы открыли направление подготовки "Медиакоммуникации".

...Где на первых двух курсах будущие журналисты изучают основы высшей математики. Зачем?

Елена Вартанова: Как ни парадоксально звучит, но современная журналистика основана на математике. Наши выпускники работают в редакциях, где сегодня много программистов, где много работы с большими данными, с искусственным интеллектом. Студентам необходимы основы высшей математики, чтобы правильно ставить задачи в коллективе, понимать язык, на котором разговаривает команда.

Весь минувший год мир боролся не только с пандемией коронавируса, но и новым феноменом - инфодемией. Что это такое?

Елена Вартанова: В момент, когда мы остались один на один с социальными медиа из-за карантина, безвылазно сидели дома, зависимость от информации, которая приходила из интернета, соцсетей, была колоссальной. К сожалению, часто наш уровень цифровой грамотности оказывался недостаточным, чтобы противостоять обилию фейковых новостей, которые наводнили медиасреду. Это породило явление, которое исследователи назвали инфодемией, объединив информационную избыточность, непрофессионализм и болезнь, которая охватила весь мир.

Как отличить фейк от правды?

Елена Вартанова: Рецепты есть. Фейк ведь всегда нацелен на эмоции, а не на разум. Начинать нужно с заголовка. Тот, который "бьет" на эмоции, - первый признак фейка. В тексте должны быть источники информации не типа "брат жены соседа" или "знакомый из администрации", а четкие, прозрачные и профессиональные. Лучше - два или три. Сам текст - спокойный. Внутри текста нужно искать реальную информацию - факты.

Но фейки собирают миллионы кликов. В погоне за ними происходит кризис этических норм в журналистике. Как сегодня преподается этика на журфаке?

Елена Вартанова: Раньше это был курс лекций, которые читали философы, опираясь на принципы общечеловеческих этических норм. Это важная часть, и она остается. Но мы должны помнить: в теории журналистики этика часто приравнивается к профстандартам. Поэтому теперь студенты изучают не просто этику как таковую, а именно этику журналиста, которая основана на принципах социальной ответственности. Учебный курс разделен на две части: лекции по базовым принципам этики и семинары, где разбирают конкретные кейсы журналисткой практики. Важно знать, как этические нормы должны преломляться в профессии, как, отвечая требованиям аудитории, соблюдать стандарт качества.

Подведены итоги олимпиады "Ломоносов" по журналистике, которую журфак МГУ уже шестнадцатый год проводит вместе с "Российской газетой" и "Радио России". Чем отличились нынешние участники?

Фейк всегда нацелен на эмоции, а не на разум. А в тексте нужно, прежде всего, искать факты

Елена Вартанова: Прежде всего - это высокий уровень цифровой грамотности детей, которым пришлось финальный этап проходить дистанционно, отвечая на вопросы в прямом эфире - под микрофон и на камеру. То, как ребята держались перед камерой, как до секунды выдерживали радийный тайминг - полторы минуты на ответ, экзаменационную комиссию просто поразило.

Не секрет, что в журналистике очень много людей из других профессий. В современные медиа им по-прежнему вход открыт?

Елена Вартанова: Да, наша профессия остается открытой. Но все же журналистика - именно профессия. Со своими принципами и методами, которым надо учиться. Без разбора кейсов, без понимания теории и пределов возможного в журналистике профессионалом не стать. Кстати, в магистратуре журфака много выпускников естественно-научных факультетов. Это очень популярный вариант профессионального "апгрейда". Главное, чтобы, приходя в журналистику, человек понимал особенности профессии. А это не такая простая история.