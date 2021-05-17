Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки. В ранних двухтысячных стартовал бум роста цен на сырьевые товары, а также все говорили о буме на рынках развивающихся стран. Бум рынков EM закончился мировым финансовым кризисом, когда ряд развитых стран во главе с США накрыл ипотечный финансовый кризис. До этой трагической для финансового мира развязки были годы ускоренного роста сырьевых и экспортно-ориентированных экономик.

На наш взгляд, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, что предполагает несколько лет ускоренного роста цен на сырьевые активы, а также ВВП и уровня жизни. Правда, не стоит рассчитывать на удвоение ВВП за семь лет, темпы, вероятно, могут оказаться вдвое ниже.

Аналогию с нулевыми навевает глобальный и весьма настойчивый разворот цен по широкому спектру сырья после многолетнего тренда на снижение и экстремальных минимумов в начале 2020 года.

Как тогда, так и сейчас развитые страны нуждаются в экстремально мягкой монетарной политике для поддержания роста и восстановления занятости. По данным с рынка труда и розничным продажам в США мы видим, что для восстановления роста недостаточно вернуть инфляцию к 2%, что считается нормой для развитых стран (ниже - слабый спрос). Многие другие экономические показатели могут серьезно отставать, не давая возможности отказываться от экстремально-мягкой монетарной политики.

Развивающиеся страны намного быстрей возвращаются к ужесточению денежно-кредитной политики, что привлекает интерес к национальным валютам. В частности, активные повышения процентных ставок весьма наглядно помогали российской валюте сохранять свою стоимость в последние два месяца.

Российский фондовый рынок хотя и обновляет исторические максимумы по индексу Мосбиржи, но долларовый РТС далёк от своих исторических максимумов 2008 года. Также очень заниженными выглядят оценки компаний с учётом их доходов и дивидендов. Рынки, кажется, привыкли иметь эти премии, постоянно ссылаясь на политические риски и подобные факторы. Однако нужно понимать, что требуемая рынков "премия" была не всегда и не является фиксированной величиной.

За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если брать за точку отсчёта максимумы 2020 года, когда USDRUB забирался выше 80, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы. К сожалению, восстановление российской валюты всегда медленней падения и редко когда бывает полным, то есть уходит ниже минимумов предыдущего цикла.

Интересный момент с евро. Как почти 20 лет назад, так и сейчас EURRUB может стабилизироваться в диапазоне 5-10% на ближайшие годы. В нашем случае это диапазон 85-95 за евро.

Что в этом примечательного для инвесторов и людей? Ставка на стабильность рубля при сравнительно более высоких процентных ставках, возвращает привлекательность депозитов в рублях и облигаций, но не раньше, как Банк России закончит с нормализацией процентных ставок, а банки заложат эти изменения в ставки по депозитам.