50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл родила дочь

Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью. Это ее первый ребенок. 50-летняя британская модель объявила об этом в Instagram, когда поделилась снимком своей ладони, держащей ножки малышки. "Провидение избрало меня в качестве ее матери, для меня это большая радость", - написала Кэмпбелл на страничке в социальной сети.

Дизайнер Марк Джейкобс был среди тех, кто первым поздравил лондонскую модель, которая, кстати, ранее не сообщала о беременности. Редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул написал следующее: "Видеть вас двоих вместе - потрясающе. Вы принесете друг другу столько радости".

В интервью лондонской газете Evening Standard в 2017 году Наоми Кэмпбелл рассказала о своем желании стать матерью. "Я все время думаю о детях. Теперь, я думаю, что могу заниматься этим, когда захочу", - сказала Кэмпбелл, которая начала карьеру на подиуме еще школьницей и стала первой британской чернокожей моделью, появившейся на обложке популярного журнала Vogue. Она также известна своей благотворительной деятельностью: в 2005 году Наоми основала Fashion For Relief, организацию, объединяющую моду и филантропию, уточняет ВВС.