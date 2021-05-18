Адвокат рассказала, какие завещания можно оспорить

Далеко не все знают, но любое завещание можно оспорить.

В российском законодательстве завещание относится к числу оспоримых сделок, соответственно оно может быть оспорено в судебном порядке, рассказала "Российской газете" Адвокат Ирина Зуй. "Судебные процессы из-за оспаривания завещаний не являются редкостью. Главные причины для оспаривания завещаний - нарушение требований законодательства при составлении самого документа или несогласие с параметрами завещания со стороны наследников, - уточняет юрист. - Сроком исковой давности для оспоримых завещаний является 1 год, для ничтожных завещаний - 3 года".

К категории ничтожных относятся завещания, составленные с нарушением требований Гражданского кодекса РФ. Наиболее часто встречаются следующие причины оспаривания завещаний:

- законные представители не дают согласия на составление завещания лицом в возрасте 14-18 лет;

- завещание совершается в отношении наследников, которые могут быть признаны недостойными;

- завещание составлено без учета лиц, чья доля обязательно должна быть учтена в наследстве (несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы);

- завещание составляется недееспособным лицом;

- завещание составлено вследствие обмана, угроз, в неадекватном состоянии;

- часть завещаемого имущества не принадлежала наследодателю (например, супруг завещал квартиру, в которой доля принадлежит супруге).

"Также завещание может быть оспорено в тех случаях, когда воля наследодателя выражена неоднозначно, отсутствует нотариальное удостоверение завещания, в тексте завещания присутствуют исправления и дополнения, внесенные нотариусом после нотариального удостоверения завещания.

Доказать факт составления завещания под воздействием угроз, шантажа, либо вследствие неадекватного состояния очень сложно, если у заявителя будут отсутствовать реальные доказательства воздействия на завещателя, которые в большинстве случаев найти очень сложно. Но, тем не менее, судебная практика показывает, что и в данном случае можно рассчитывать на успех дела при должном уровне подготовки необходимых документов, сбора доказательств", - рассказала Ирина Зуй.

Оспаривание завещаний представляет собой довольно сложный процесс, требующий привлечения профессиональных юристов и адвокатов. Однако если завещание относится к числу перечисленных выше категорий, то оно достаточно легко может быть оспорено и признано недействительным частично или полностью, констатировала юрист.