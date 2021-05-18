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Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" скорректирует полетные программы с учетом нацпроекта по туризму

Текст: Евгений Гайва
Авиакомпания "Аэрофлот" готова корректировать собственные полетные программы для перевозки туристов по направлениям, которые получат развитие в ходе реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщил "РГ" заместитель генерального директора авиакомпании Андрей Панов.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Темпы развития внутреннего туризма плотно связаны с темпами развития национальной туристической инфраструктуры, поэтому мы внимательно следим за новыми проектами комплексного развития туризма, и готовы в случае необходимости корректировать собственные полетные программы при возникновении спроса", - сказал он.

Фото: Максим Коротченко / РГ
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По словам Панова, спрос на перелеты, связанные с внутренним туризмом, существенно вырос, в авиакомпании рассчитывают, что он сохранится в следующие годы. "Мы создаем новые маршруты и направления, связывающие между собой российские города и курортные направления", - добавил он.

Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, нацпроект по туризму позволит комплексно подойти к созданию новых туристических территорий и формированию "впечатляющих туристических продуктов, отвечающих запросам современных путешественников". "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" сформирован исходя из пользовательских путей туриста и предпринимателя, и в этом его достоинство. Важно, что туризм рассматривается как значимая и перспективная отрасль экономики, которая позволяет создать дополнительные точки роста в регионах, обеспечить мультипликативный социально-экономический эффект", - уверена Чупшева.

В рамках нового нацпроекта предполагается за 10 лет создать в стране качественно новую туристическую инфраструктуру, пояснил директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов. По его словам, уже подписаны соглашения с инвесторами по шести первым проектам. Они подразумевают строительство отелей, горнолыжных, бальнеологических и развлекательных курортов. "В нацпроекте предусмотрен целый ряд мер поддержки бизнеса, которые сделают инвестиции в туризм более привлекательными и безопасными. Так, вхождение в нацпроект позволит бизнесу получить, например, льготные кредиты, обеспечивающую инфраструктуру, софинансирование проектов со стороны корпорации, административную поддержку и многое другое, - добавил Суханов. - Кроме того, в рамках мастер-планирования, которое будет проводить Корпорация, крупные туристические территории разделим на лоты и предложим их разным инвесторам. Таким образом, нацпроект позволит привлечь в отрасль не только крупный, но и средний бизнес".

Например, только в Ульяновской области планируется реализовать 35 туристических инвестиционных проектов на сумму более 1,2 млрд рублей, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, в регионе будет создано более 250 дополнительных рабочих мест для жителей. "Четкие механизмы взаимодействия между корпорацией и инвесторами создадут условия для обеспечения возвратности сложных инфраструктурных инвестиций, создания десятков тысяч новых рабочих мест и комплексного развития целых регионов нашей страны", - считает генеральный директор Курорта Красная Поляна Андрей Круковский.

Фото: Александр Липкович
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Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" 29 апреля презентовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. К 2030 году в России планируется создать в туристической отрасли 4,7 млн рабочих мест, увеличить число внутренних поездок в 2,5 раза до 140 млн, а экспорт туристических услуг нарастить до 22 млрд долларов.

"Кадры и инвестиции - базис развития любой отрасли, а с учетом нацпроекта это будет квантовый скачок. Особое внимание к образовательным программам и повышению квалификации, систематизации подходов и мероприятий для привлечения инвестиций, поддержки лучших региональных практик позволят решить насущные вопросы с инфраструктурой и сервисом, которых сейчас явно не хватает, - говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. - Путешествия по стране станут новой национальной идеей. В конечном итоге мы говорим о нацпроекте как фундаменте развития не просто отрасли экономики, а страны в целом за счет комплексных междисциплинарных управленческих решений и масштабных финансовых вливаний".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Компании Авиация "Аэрофлот" Развитие туризма в России Национальные проекты 2019-2024

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