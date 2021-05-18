Аналитики оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долларов

Число клиентов банков с финансовыми активами более 1 млн долларов выросло за 2020 год до 41 тысячи человек, подсчитали аналитики Frank RG в исследовании Privat Banking в России.

Их число ежегодно увеличивается на 16%. Расчеты Frank RG на основе данных Credit Suisse показывают, что в 2020 году финансовые активы от 1 млн долларов имели в целом чуть больше россиян - 44 тыс. человек. С учетом нефинансовых активов, по оценке Credit Suisse, число долларовых миллионеров в России выросло за прошлый год на 21%, до 297 тысяч человек.

Состоятельные граждане предпочитают валюту (ее доля в общем капитале клиентов private banking за 2020 год выросла с 53,6% до 55,3%) и активно перекладывают сбережения с депозитов на фондовый рынок (объем их инвестиционного портфеля за год вырос почти в полтора раза, до 4,3 трлн рублей).